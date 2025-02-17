23 пожара потушили за воскресенье в Красноярском крае

В целом, за неделю в регионе произошло 71 возгорание. Огонь унес жизнь одного человека, еще трое получили травмы, спасены 43 человека. Основными причинами пожаров стали короткие замыкания, неосторожное обращение с огнем и нарушения при эксплуатации печного оборудования, рассказывают в МЧС по краю.