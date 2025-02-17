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23 пожара потушили за воскресенье в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За минувшие сутки сотрудники МЧС края ликвидировали 23 пожара. Жертв удалось избежать, однако один человек получил травмы. Всего были спасены 33 человека.

Источник: МЧС РФ

Одно из серьезных возгораний произошло в Норильске в ночь на 16 февраля — загорелась квартира на втором этаже девятиэтажного дома. Спасены 14 человек. Одного мужчину госпитализировали. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Еще два крупных пожара случились в Емельяновском и Пировском районах. В поселке Минино утром загорелись хозяйственные постройки, предположительно из-за короткого замыкания. Огонь охватил 250 квадратных метров. В поселке Кетский днем загорелся жилой дом, площадь возгорания составила 224 квадратных метра, возможной причиной также стало короткое замыкание.

В целом, за неделю в регионе произошло 71 возгорание. Огонь унес жизнь одного человека, еще трое получили травмы, спасены 43 человека. Основными причинами пожаров стали короткие замыкания, неосторожное обращение с огнем и нарушения при эксплуатации печного оборудования, рассказывают в МЧС по краю.

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