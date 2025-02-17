До 25 тысяч рублей: Владельцы старых газовых плит могут нарваться на штрафы

По словам директора юридической группы «Яковлев и Партнёры» Марии Яковлевой в интервью агентству «Прайм», каждая газовая плита имеет «срок годности» — 14 лет. После этого жильцам необходимо вызвать специалистов для диагностики или заменить устройство. Всё просто: вызываете службу, заключаете договор, а дальше вам сообщают, можно ли продолжать пользоваться старой плитой или пора её заменить.