До 25 тысяч рублей: Владельцы старых газовых плит могут нарваться на штрафы

По словам директора юридической группы «Яковлев и Партнёры» Марии Яковлевой в интервью агентству «Прайм», каждая газовая плита имеет «срок годности» — 14 лет. После этого жильцам необходимо вызвать специалистов для диагностики или заменить устройство. Всё просто: вызываете службу, заключаете договор, а дальше вам сообщают, можно ли продолжать пользоваться старой плитой или пора её заменить.
Но есть нюанс. Если оборудование просрочено, вас ждёт штраф: от 5 до 10 тысяч рублей за первое нарушение и до 25 тысяч — за повторное.
Ранее стало известно, что владельцы жилплощади, которые сдают квадратные метры приезжим и мигрантам, могут быть оштрафованы в случае отказа от регистрации иностранца по месту его пребывания. Чтобы поставить приезжего на учёт, необходимо обратиться в территориальный орган МВД, МФЦ или в паспортно-визовую службу МВД.