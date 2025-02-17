Неймар забил первый гол после возвращения в «Сантос». Видео © Х / Santos FC.
Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу «Сантоса». Помимо Неймара голы забили Тасиано и Гильерме. На счету звёздного футболиста также одна голевая передача.
За свою карьеру Неймар выступал за «Сантос», «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Аль-Хиляль». За сборную Бразилии 33-летний футболист сыграл 128 матчей и забил 79 голов.
Напомним, саудовский клуб «Аль-Хиляль» сообщил, что расторг контракт с Неймаром. За время своего пребывания в Эр-Рияде он провёл всего семь матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.