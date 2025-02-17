Сообщение о повышении пенсий и зарплат оказалось фейком

Многие пользователи связали это с ожидаемым ростом тарифов на электричество, газ и другие коммунальные услуги, предполагая, что государство таким образом пытается компенсировать гражданам дополнительные расходы.
Однако Министерство экономики и финансов официально опровергло эту информацию. В ведомстве подчеркнули, что такие заявления не соответствуют действительности и не имеют под собой оснований.
«Любые официальные данные о зарплатах и пенсиях публикуются только через официальные источники соответствующих государственных органов. Доверяйте только проверенным источникам и не распространяйте непроверенную информацию!» — заявили в министерстве.