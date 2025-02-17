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Сообщение о повышении пенсий и зарплат оказалось фейком

Vaib.uz (Узбекистан. 17 февраля). На днях в социальных сетях начали распространяться слухи о том, что с 1 марта и 1 августа 2025 года зарплаты, пенсии и пособия будут увеличены на 10%.

Источник: Vaib.Uz

Многие пользователи связали это с ожидаемым ростом тарифов на электричество, газ и другие коммунальные услуги, предполагая, что государство таким образом пытается компенсировать гражданам дополнительные расходы.

Однако Министерство экономики и финансов официально опровергло эту информацию. В ведомстве подчеркнули, что такие заявления не соответствуют действительности и не имеют под собой оснований.

«Любые официальные данные о зарплатах и пенсиях публикуются только через официальные источники соответствующих государственных органов. Доверяйте только проверенным источникам и не распространяйте непроверенную информацию!» — заявили в министерстве.