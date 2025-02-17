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Константин Ткачёв может возглавить один из районов Омской области

Эту информацию косвенно подтвердил сам депутат Законодательного собрания.

Источник: Комсомольская правда

Константин Ткачев, раннее исключенный из состава обкома партии КПРФ, может возглавить Седельниковский район Омской области. Эту информацию косвенно подтвердил сам депутат. Причиной ухода Ткачёва стал конфликт с депутатом Госдумы от Омской области, первым секретарем обкома Андреем Алехиным.

«Причиной моего ухода из обкома партии действительно стало недопонимание с руководством. Губернатор Виталий Хоценко предложил мне место в своей команде. И я согласился. В марте возглавлю один из районов Омской области», — заявил Ткачев «Омск-информу».

Также по данным СМИ, Ткачёв может быть назначен на новую должность уже в марте. Сейчас пост главы Седельниковского района занимает Владимир Жилин. Он был назначен на должность в марте 2021 года. Оба предшественника Жилина были сняты со своих постов из-за превышения должностных полномочий.

Ранее мы рассказывали, что омские работодатели получат выплаты за трудоустройство участников СВО.