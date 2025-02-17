Константин Ткачёв может возглавить один из районов Омской области

Также по данным СМИ, Ткачёв может быть назначен на новую должность уже в марте. Сейчас пост главы Седельниковского района занимает Владимир Жилин. Он был назначен на должность в марте 2021 года. Оба предшественника Жилина были сняты со своих постов из-за превышения должностных полномочий.