В Башкирии похолодает до −32 градусов.

Местами по Башкирии в ближайшие три дня похолодает до −32 градусов, предупредили синоптики региона. По данным Башгидромета, сегодня в республике пройдет небольшой снег, в отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем −8, −13 градусов.
Во вторник, 18 февраля, местами вновь прогнозируется небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью — 18, −23°, при прояснениях до −28, днем −10, −15 градусов.
В среду, 19 февраля, без существенных осадков. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью — 19, −24 градуса, местами −27, −32, днем −10, −15 градусов.