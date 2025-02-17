В Башкирии похолодает до −32 градусов.

Местами по Башкирии в ближайшие три дня похолодает до −32 градусов, предупредили синоптики региона. По данным Башгидромета, сегодня в республике пройдет небольшой снег, в отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем −8, −13 градусов.