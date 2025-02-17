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В Башкирии похолодает до −32 градусов

В Башкирии похолодает до −32 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +6° 9 м/с 49% 751 мм рт. ст. +12°
Источник: Башинформ

Местами по Башкирии в ближайшие три дня похолодает до −32 градусов, предупредили синоптики региона. По данным Башгидромета, сегодня в республике пройдет небольшой снег, в отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем −8, −13 градусов.

Во вторник, 18 февраля, местами вновь прогнозируется небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью — 18, −23°, при прояснениях до −28, днем −10, −15 градусов.

В среду, 19 февраля, без существенных осадков. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью — 19, −24 градуса, местами −27, −32, днем −10, −15 градусов.