Тренды санаторного лечения в Крыму и ренессанс классики: что предлагают

Три кита санаторно-курортной отрасли на годы.
По словам эксперта, одним из ключевых трендов, в ногу с которым сегодня идут и крымские санатории, является «сон-туризм».
«Высокий уровень стресса — люди приезжают в санатории, чтобы поспать. И достаточно большое количество санаториев внедряют программы “Крепкий сон”, “Здоровый сон”, — сказал гость эфира.
В частности, крымские объекты уже взяли это на вооружение и возвращают советскую практику оздоровительного сна у моря, несколько ее модифицировав, подчеркнул он.
«Есть объекты, которые вводят сон на плавательных матрасах. Методика такая: в открытом бассейне — на свежем воздухе, под звуки цикад, под шум прибоя — гостям предлагают полежать на матрасе, который называется “простыней”. Кладется подушка, включается медитативная музыка, и люди по часу спят. Невероятно популярная лечебная процедура. И в некоторых объектах очередь на нее до трех месяцев», — рассказал специалист.
Второй тренд, по словам эксперта, связан с эмоциональным и профессиональным выгоранием.
«Большое количество людей приезжают в санатории, чтобы перезагрузиться не только физически, но и ментально. И наши крымские санатории вполне в тренде: вводят оздоровительные модули, программы “Перезагрузка”, “Антистресс”. Это то, что нужно. И этот тренд на ближайшие лет 10−15 будет топовым», — прокомментировал эксперт.
Замыкает тройку главных трендов спрос на лечение в санаториях сексуального здоровья, добавил он.
«Достаточно большое количество людей испытывают проблемы в этой сфере. И санаториям совершенно не нужно стесняться вводить программы лечения сексуальных нарушений. Это тоже будет востребовано», — сказал специалист.
На повестке дня — ренессанс классики.
По словам эксперта, почти все, кто приезжают сегодня в Крым на оздоровление по социальным путевкам, остаются в санаториях на полный цикл. То есть на 21 день, реже на 14 дней.
А вот коммерческие клиенты надолго задерживаются редко — таких всего 10%, отметил гость эфира. И это вызов для санаторно-курортного комплекса Крыма, медицины и медиков, которым необходимо адаптировать лечебно-оздоровительные программы к так называемым коротким срокам пребывания гостей, сказал он.
«И это возможно, потому что появляется новое физиотерапевтическое оборудование, которое позволяет достигать хороших результатов в лечении за более короткие сроки», — заметил специалист.
Однако есть вещи, которые изменить нельзя, добавил эксперт. Например, механизм воздействия на организм человека природных крымских лечебных факторов: минеральных вод, рапы, грязей. Не случайно в советские годы лечение в Крыму всегда проводилось циклично. Например, обязательными должны были быть 10 грязевых аппликации, 10 ванн, 10 массажей и так далее, подчеркнул он.
«Сложно сейчас сказать, насколько этот подход будет меняться именно в плане лечения. Но я ознакомился с трендами оздоровительного туризма на долгосрочную перспективу — ближайшие 15−20 лет… Нас ждет ренессанс классического санаторно-курортного лечения. И мы все-таки придем к тому, что гости санаториев будут приезжать на длинные сроки», — подытожил гость эфира.
Ранее мнение о том, что есть и чего не хватает санаторно-курортному комплексу Крыма высказал руководитель Крымского филиала Национальной курортной ассоциации, директор ГБУ РК «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Сергей Стрельбицкий.