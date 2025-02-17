Тренды санаторного лечения в Крыму и ренессанс классики: что предлагают

«Большое количество людей приезжают в санатории, чтобы перезагрузиться не только физически, но и ментально. И наши крымские санатории вполне в тренде: вводят оздоровительные модули, программы “Перезагрузка”, “Антистресс”. Это то, что нужно. И этот тренд на ближайшие лет 10−15 будет топовым», — прокомментировал эксперт.