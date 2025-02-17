Создано устройство для диагностики неисправностей электрозарядных станций

Контроллеры, программное обеспечение и конструкторская документация для эмулятора являются собственной разработкой НГТУ. Управление эмулятором может осуществляться как с сенсорных дисплеев, так и через диагностическое программное обеспечение, в том числе по профилям под разные модели электромобилей и с записью всех параметров для анализа.