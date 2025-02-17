Создано устройство для диагностики неисправностей электрозарядных станций

НОВОСИБИРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Ученые в Новосибирске разработали эмулятор электромобилей — устройство для проверки качества и диагностики неисправностей электрозарядных станций. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ).
Как пояснили в вузе, сейчас проверка таких станций очень трудоемкий процесс. Чтобы посмотреть возможные неисправности на станции, нужен большой парк электромобилей. Разработка новосибирских ученых позволяет решить эту проблему.
«Применять разработанный эмулятор можно для контроля качества изготавливаемых электрозарядных станций в производственных условиях, а также для диагностирования возникающих неисправностей эксплуатируемых станций», — рассказали в вузе.
В эмулятор входят программно-аппаратные модули имитации электромобилей распространенных стандартов заряда и силовая нагрузочная установка. «Он специально предназначен для подобных проверок и не требует сложной подготовки к работе, он воспроизводит функциональность узлов реальных электромобилей, отвечающих за заряд аккумуляторных батарей, и предоставляет оператору возможность задавать и контролировать параметры всего процесса заряда», — цитирует пресс-служба научного сотрудника центра технологического превосходства, ассистента кафедры электротехнических комплексов НГТУ Евгения Абрамова.
Эмулятор также может применяться для сервисной проверки эксплуатируемых зарядных станций. Он поможет проверить характеристики зарядных станций и диагностировать неисправности в работе коммуникационных интерфейсов и силовых зарядных цепей.
Контроллеры, программное обеспечение и конструкторская документация для эмулятора являются собственной разработкой НГТУ. Управление эмулятором может осуществляться как с сенсорных дисплеев, так и через диагностическое программное обеспечение, в том числе по профилям под разные модели электромобилей и с записью всех параметров для анализа.
Эмулятор электромобилей в ближайшее время будет передан индустриальному партнеру для производственных испытаний изготавливаемых зарядных станций. «В перспективе, с учетом меняющихся реалий, возможности наших эмуляторов будут расширяться. По результатам эксплуатации будем улучшать функционал, реализовывать поддержку новых протоколов связи, разрабатывать эмуляторы под новые стандарты зарядки», — добавил Абрамов.