Омичи заявили о ночной активности НЛО

В объектив камеры попало движение высоко в небе над жилым сектором светящегося шара, интенсивность свечения которого периодически меняется. Утверждается, что 68-секундный ролик снят минувшей ночью в микрорайоне Привокзальный Ленинского административного округа Омска.
По мнению автора, очевидец мог заметить работу оборудования Международной космической станции (МКС).
Отметим, на протяжении последних нескольких лет омичи неоднократно замечали НЛО шарообразной формы, причем не только в ночное время. Зачастую такие объекты впоследствии идентифицировали как оборудование метеорологов.