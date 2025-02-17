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Омичи заявили о ночной активности НЛО

В сообществе Инцидент Омск в соцсети ВКонтакте утром понедельника, 17 февраля 2025 года, разместили кадры, на которых предположительно запечатлена ночная активность неопознанного летающего объекта (НЛО).

Источник: SuperOmsk.ru

В объектив камеры попало движение высоко в небе над жилым сектором светящегося шара, интенсивность свечения которого периодически меняется. Утверждается, что 68-секундный ролик снят минувшей ночью в микрорайоне Привокзальный Ленинского административного округа Омска.

По мнению автора, очевидец мог заметить работу оборудования Международной космической станции (МКС).

Отметим, на протяжении последних нескольких лет омичи неоднократно замечали НЛО шарообразной формы, причем не только в ночное время. Зачастую такие объекты впоследствии идентифицировали как оборудование метеорологов.

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