Фестиваль снежных хижин — новое «доступное» жилье на пляже «Бумеранг» в Новосибирске

Фундамент первых хижин начал появляться уже с 12:00. Со слов организаторов, в этом году фестиваль принял более 350 команд, или примерно 2470 человек. Спустя несколько часов можно было увидеть первые иглу. Одной из важных особенностей этого года стал креативный подход многих участников. Например, украсить иглу игрушками или вылепить телевизор.
Отдельного внимания, конечно, заслуживает хижина с фигурками оленей из снега и ее создатель в национальном костюме. Еще одним гостем стал пушистый кот, который всё время сторожил иглу хозяев. На фоне сложной ситуации на рынке недвижимости кто-то даже невольно задумался о «доступном жилье». А так выглядит синоним к слову «опасность».
После основной программы перед гостями выступили музыкальные коллективы. Также можно было прокатиться на собачьей упряжке или просто прогуляться вдоль берега.
Вячеслав Зубарев.