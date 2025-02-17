Фестиваль снежных хижин — новое «доступное» жилье на пляже «Бумеранг» в Новосибирске

Фундамент первых хижин начал появляться уже с 12:00. Со слов организаторов, в этом году фестиваль принял более 350 команд, или примерно 2470 человек. Спустя несколько часов можно было увидеть первые иглу. Одной из важных особенностей этого года стал креативный подход многих участников. Например, украсить иглу игрушками или вылепить телевизор.