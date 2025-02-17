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В Большереченском зоопарке Омской области показали утро кенгуру

Утренние процедуры у животных мало чем отличаются от обычных будней людей.

Источник: Большереченский зоопарк

Сотрудники Большереченского зоопарка показали утро в зверинце. В объектив камеры попало семейство кенгуру. Утро экзотических для Сибири животных ничем не отличается от утра в обычной семье с маленькими детьми.

Каждому питомцу необходимо уделить внимание: развлечь, накормить, осмотреть, оказать помощь, вылечить, если нужно.

«Да, друзья, уход за животными мало чем отличается от будней родительства. Семейство серых кенгуру на завтрак получили свои лакомства в полюбившейся нестандартной подаче. А еще — рассказать всем и каждому из обитателей зоопарка, как ты его любишь», — рассказали в зоопарке.

Процесс кормления часто превращается в увлекательную игру. Некоторых питомцев приходится сначала догнать, а уже потом накормить.

Ранее мы рассказывали, как отметили новоселье ястребы в Большереченском зоопарке.

флора и фауна