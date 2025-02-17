В Большереченском зоопарке Омской области показали утро кенгуру

«Да, друзья, уход за животными мало чем отличается от будней родительства. Семейство серых кенгуру на завтрак получили свои лакомства в полюбившейся нестандартной подаче. А еще — рассказать всем и каждому из обитателей зоопарка, как ты его любишь», — рассказали в зоопарке.