Болельщики пермской «Пармы» вошли в зал славы Единой лиги ВТБ

В Москве 16 февраля состоялся «Матч всех звезд 2025» Единой лиги ВТБ. В этот же день состоялась торжественная церемония включения в «Зал славы» лиги знаковых для российского баскетбола личностей. Впервые в него вошли болельщики одного из клубов.
Достоянием баскетбола России стали болельщики «Пармы». Клуб из Перми во всех сезонах Единой лиги ВТБ, в которых принимал участие, становился самым посещаемым. Клубом Единой лиги ВТБ «Парма» стала 9 лет назад, 16 июля 2009 года. За это воремя пермяки на своей арене в УДС «Молот» собрали более 30 аншлагов.
Другими членами «Зала славы» в 2025 году стали: четырехкратный чемпион Единой лиги ВТБ Кори Хиггинс (ЦСКА), тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич и начальник команды и спортивный директор молодежных команд БК УНИКС Валерий Колесников.
«Матч всех звезд 2025» состоялся в Москве на «ВТБ Арене». Встретились команда «Хозяев», составленная из российских баскетболистов, и «Гостей» — легионеров лиги. Победу одержали хозяева со счетом 124:107 (23:34, 39:28, 39:19, 23:26). В составе «Гостей» выступили два игрока «Пармы»: Гаррет Нэвелс, набравший 11 очков, и Ройс Хэмм (6).
Гаррет Нэвелс стал победителем конкурса «OLIMPBET 3-point contest». В выполнении трехочковых бросков он поочередно установил два рекорда лиги — 27 и 28 точных бросков. Наградой ему стали 500 тыс. руб. Награду вручили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.