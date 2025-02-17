Болельщики пермской «Пармы» вошли в зал славы Единой лиги ВТБ

Достоянием баскетбола России стали болельщики «Пармы». Клуб из Перми во всех сезонах Единой лиги ВТБ, в которых принимал участие, становился самым посещаемым. Клубом Единой лиги ВТБ «Парма» стала 9 лет назад, 16 июля 2009 года. За это воремя пермяки на своей арене в УДС «Молот» собрали более 30 аншлагов.