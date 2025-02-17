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Пенсионный фонд напомнил новосибирцам о стаже и пенсионных коэффициентах

Граждане, не зарегистрированные на портале «Госуслуги», могут получить информацию о пенсионных правах в клиентских службах СФР.

Источник: Om1 Новосибирск

В 2024 году более 68 тысяч жителей Новосибирской области получили проактивные уведомления о состоянии своего индивидуального лицевого счёта и размере будущей пенсии. Такие сообщения направляются через портал «Госуслуги» мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет.

Проактивное информирование Пенсионный фонд начал в 2022 году, и с того момента уведомления направлены более 770 тысячам жителей региона. Оповещения приходят раз в три года и позволяют гражданам заранее оценить свои пенсионные права, а также уточнить стаж и размер пенсионных коэффициентов.

Уведомления содержат информацию о накопленном страховом стаже, количестве пенсионных коэффициентов и размере пенсии на текущий момент. Если в стаже обнаружены пробелы, их можно уточнить у работодателя или в клиентской службе отделения Социального фонда России по Новосибирской области.

Граждане, не зарегистрированные на портале «Госуслуги», могут получить информацию о пенсионных правах в клиентских службах СФР. Кроме того, новосибирцам направляются уведомления о назначении выплат в связи с рождением ребёнка, установлением инвалидности и достижением пенсионного возраста.

При возникновении вопросов можно обратиться в единый контакт-центр СФР по телефону 8−800−100−0001 (звонок бесплатный).