Пенсионный фонд напомнил новосибирцам о стаже и пенсионных коэффициентах

Проактивное информирование Пенсионный фонд начал в 2022 году, и с того момента уведомления направлены более 770 тысячам жителей региона. Оповещения приходят раз в три года и позволяют гражданам заранее оценить свои пенсионные права, а также уточнить стаж и размер пенсионных коэффициентов.