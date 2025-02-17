66 школ Казахстана работали без лицензии — ВАП

АСТАНА, 17 фев — Sputnik. Неэффективное планирование средств и ресурсов на 62,4 миллиарда тенге (126 миллионов долларов) обнаружены в сфере среднего образования Казахстана. Об этом сообщила Высшая аудиторская палата.
Еще выявили финансовые нарушения на 1,1 миллиарда тенге (2,2 миллиона долларов). И неэффективное использование средств- 3,2 миллиарда тенге (6,4 миллиона долларов).
Эти суммы возникли в результате аудита, который обнаружил системные недостатки в сфере среднего образования. Например, в формировании госзаказа на подготовку педагогов выявлены значительные расхождения между прогнозами Минтруда и реальными потребностями системы образования, что объясняется недостатками методологии расчета.
Также были выявлены недостатки в экспертизе и мониторинге качества учебников. За 5 лет критерии оценки менялись 12 раз, что свидетельствует об отсутствии устойчивой системы оценки, отметили в ВАП. Не реализован порядок экспертизы через информационную систему мониторинга государственных услуг, процедуры ведутся на бумаге.
Также аудиторы обнаружили, что в стране функционируют 66 школ без лицензии, включая государственные. О распространенности системных проблем в образовательных учреждениях свидетельствует низкий процент успешного прохождения аттестации, которую с первого раза проходит лишь 18,2% школ.
«У нас за последние годы финансирование среднего образования более чем в 3 раза увеличилось. В этих условиях государство ожидает большей отдачи от принимаемых мер», — сказал Алихан Смаилов.
Помимо этого, государственный аудит выявил ряд проблемных вопросов и системных недостатков, снижающих эффективность принимаемых мер по развитию среднего образования. Как сообщил член ВАП Нурлан Нуржанов, они касаются стратегического планирования, оценки качества образования, подготовки и трудоустройства педагогов, качества их переподготовки, методологического обеспечения образовательного процесса, а также государственного регулирования и контроля.