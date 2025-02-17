В рейтинге регионов по качеству жизни Челябинская область осталась на 20-м месте

Первые позиции по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Сводный рейтинговый балл у этих трех регионов превышает 80 (возможный диапазон от 1 до 100). Эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже в течение многих лет и по рейтинговому баллу по-прежнему существенно опережает следующие за ними субъекты Федерации.