В рейтинге регионов по качеству жизни Челябинская область осталась на 20-м месте

Итоговый балл составил 63,371 против 61,232 по итогам 2023 года.
Это уже 13 рейтинг, который подготовили эксперты РИА Новости.
Первые позиции по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Сводный рейтинговый балл у этих трех регионов превышает 80 (возможный диапазон от 1 до 100). Эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже в течение многих лет и по рейтинговому баллу по-прежнему существенно опережает следующие за ними субъекты Федерации.
У региона, занимающего четвертое место, рейтинговый балл чуть выше 76. Кроме них в первую десятку также входят: Краснодарский край, Татарстан, Ленинградская, Ростовская, Калининградская, Самарская области и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.
Выше и Свердловская область — 15 место с баллом 65,203, и Тюменская — 17 место, ее оценка 64,808.
Нижний полюс рейтинга по сравнению с предыдущим годом также практически не изменился. Последние места занимают Курганская область, Ненецкий автономный округ, Республика Алтай, Карачаево-Черкессия, Архангельская область, Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Ингушетия, Республика Тыва.
При расчете рейтинга проводился анализ 66 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.