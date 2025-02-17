Омичам могут запретить пользоваться иностранными мессенджерами на работе

Также в ближайшее время будет внедрена система анти-спама, которая будет самостоятельно выявлять и отсеивать нежелательные звонки на смартфоны. Проверенные же ведомства будут маркироваться. Рядом с номером будет пометка, например: «банк», «полезные услуги» или «реклама».