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Омичам могут запретить пользоваться иностранными мессенджерами на работе

Соответствующие изменения в законодательство уже подготовлены по поручению Владимира Путина.

Источник: Комсомольская правда

Омичам, работающим на предприятиях госсектора и в банках, могут запретить использовать иностранные мессенджеры для служебного общения. Соответствующие поручения уже направлены на утверждение в Госдуму.

Пакет изменений связан с работой по противодействию случаев кибермошенничеств в госорганах и в финансовых структурах. Для работы с клиентами будут применяться только электронные аналоги с подтверждением личности через ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации).

Также в ближайшее время будет внедрена система анти-спама, которая будет самостоятельно выявлять и отсеивать нежелательные звонки на смартфоны. Проверенные же ведомства будут маркироваться. Рядом с номером будет пометка, например: «банк», «полезные услуги» или «реклама».

Также можно будет поставить самозапрет на оформление SIM-карты без личного присутствия через «Госуслуги». Ранее мы писали, что в Омске повар «наварился» на чужом имуществе и обокрал коллегу.