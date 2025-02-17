Участок трассы между Слюдянкой и Байкальском обновят к лету 2025 года

Участок трассы между Слюдянкой и Байкалом обновят к лету 2025 года. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на ФКУ Упрдор «Южный Байкал» и Минтранс региона, все работы должны завершить до конца июня. Ранее отрезок уже обновляли, но подрядная организация выполнила работы недобросовестно. А после претензий вообще отказалась устранять недочеты.