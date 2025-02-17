Участок трассы между Слюдянкой и Байкальском обновят к лету 2025 года

Участок трассы между Слюдянкой и Байкалом обновят к лету 2025 года. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на ФКУ Упрдор «Южный Байкал» и Минтранс региона, все работы должны завершить до конца июня. Ранее отрезок уже обновляли, но подрядная организация выполнила работы недобросовестно. А после претензий вообще отказалась устранять недочеты.
— Пока продолжаются судебные разбирательства с предыдущим подрядчиком, на объект были привлечены новые специалисты. Сейчас на трассе проводятся ямочный ремонт, фрезерование покрытия, заливка трещин и обновление дорожной разметки, — пишут журналисты информационного агентства.
По дороге каждый день проезжает большое количество транспорта, в том числе грузового. А это негативно сказывается на асфальтовом покрытии. Для понимания, за шесть лет трафик проезда грузовиков на трассе Р-258 «Байкал» увеличился в 2,7 раза.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что два человека погибли и 29 пострадали в авариях за неделю в Иркутской области.