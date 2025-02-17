Госкомюст назвал число браков в Башкирии, заключенных в День святого Валентина

В ЗАГСах Башкирии 164 пары заключили брак в День всех влюбленных, 14 февраля. Об этом сообщил Госкомюст республики.
Как рассказали в ведомстве, наибольшее число браков было заключено в Уфе — поженились 77 пар: 21 — в Октябрьском районе, 13 — в Кировском, 11 — в Демском, по 10 — в Орджоникидзевском и Советском, восемь — в Ленинском и четыре — в Калининском.
Среди других муниципалитетов Башкирии по числу регистрации браков в 14 февраля лидирует Нефтекамск. Там состоялось семь свадеб.
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