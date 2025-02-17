Гололедица и слабая метель ожидаются в Беларуси в понедельник

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Гололедица сохранится на отдельных участках дорог Беларуси в понедельник, сообщили в Белгидрометцентре.
По прогнозам синоптиков, сегодня утром и днем установится облачная с прояснениями погода, преимущественно по северной половине стран пройдет снег, в отдельных районах возможна слабая метель.
Утром местами прогнозируется слабый туман, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер утром и днем западный, юго-западный 5−10 м/с, местами порывы будут достигать 14 м/с.
Дневная температура воздуха составит −1…-7°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.
Прогноз погоды по регионам
В Минске, Гомеле и Могилеве в понедельник будет облачно с прояснениями. В белорусской столице временами пройдет снег, в Могилеве также возможен снег и слабая метель, а в Гомеле существенных осадков не ожидается. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Столбик термометра в этих городах опустится до отметки −3…-5°C. Ветер юго-западный 5−10 м/с, в Минске и Могилеве с порывами до 12 м/с.
В Витебске ожидаются схожие погодные условия: облачно с прояснениями, временами снег, слабая метель, гололедица, −4…-6°C, ветер юго-западный 5−10 м/с с порывами до 12 м/с.
В Гродно и Бресте сегодня также будет облачно с прояснениями, но не так холодно, дневная температура воздуха в этих областных центрах составит −2…-4°C и −1…-3°C соответственно. Существенных осадков синоптики не обещают, а на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-западный 5−10 м/с.