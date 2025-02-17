Гололедица и слабая метель ожидаются в Беларуси в понедельник

В Минске, Гомеле и Могилеве в понедельник будет облачно с прояснениями. В белорусской столице временами пройдет снег, в Могилеве также возможен снег и слабая метель, а в Гомеле существенных осадков не ожидается. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Столбик термометра в этих городах опустится до отметки −3…-5°C. Ветер юго-западный 5−10 м/с, в Минске и Могилеве с порывами до 12 м/с.