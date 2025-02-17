Больница с более чем вековой историей: ансамбль клиники Л. С. Цейтлина признан памятником архитектуры

В 1945 году больница стала базой Института психиатрии Академии медицинских наук СССР, в 1952-м здесь же была организована лаборатория Института высшей нервной деятельности человека Академии наук СССР. В 1972-м больница была реорганизована в клинику неврозов. С того времени и по сей день это медицинское учреждение специализируется на лечении пограничных форм психических расстройств.