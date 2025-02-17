Больница с более чем вековой историей: ансамбль клиники Л. С. Цейтлина признан памятником архитектуры

В Единый государственный реестр объектов культурного наследия включили корпуса городской клиники нервных болезней доктора Л. С. Цейтлина. Они расположены по адресу: улица Донская, дом 43, строения 2, 4, 7.
Архитектурный ансамбль, выстроенный по проекту Е. В. Шервинского в 1912—1914 годах, получил высокую оценку архитекторов того времени. План комплекса зданий был опубликован в «Ежегоднике Московского архитектурного общества» за 1914-й.
Ансамбль включает три больничных корпуса, построенных в неоклассическом стиле — в его самой строгой, сдержанной и одновременно камерной форме.
Главная особенность комплекса — геометрически правильная планировка. В центре расположено двухэтажное здание (строение 2) с четырехколонным портиком. Следом за ним находится служебный корпус (строение 4) и еще один лечебный корпус (строение 7). В последнем сохранилась историческая планировка, а в некоторых помещениях — подлинные штукатурные тяги, первоначальные филенчатые двери с остекленными фрамугами, металлические ограждения лестницы с деревянными поручнями, доломитовые ступени и метлахская плитка на лестничных площадках.
В 1916 году в лечебнице размещался военный психиатрический госпиталь, а в 1918-м — Московский психиатрический госпиталь № 1 для воинов Красной армии.
В 1945 году больница стала базой Института психиатрии Академии медицинских наук СССР, в 1952-м здесь же была организована лаборатория Института высшей нервной деятельности человека Академии наук СССР. В 1972-м больница была реорганизована в клинику неврозов. С того времени и по сей день это медицинское учреждение специализируется на лечении пограничных форм психических расстройств.
Ранее этот архитектурный ансамбль имел промежуточный статус выявленного объекта культурного наследия.
Департамент культурного наследия города Москвы продолжает вести планомерную работу по включению исторических зданий в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (ОКН). За последние 14 лет 734 объекта в Москве были признаны памятниками архитектуры. Здания, имеющие статус ОКН, находятся под защитой государства.