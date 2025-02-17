Из-за смертельной аварии с иномаркой и автобусом на трассе Уфа-Оренбург прокуратура начала проверку

Авария случилась вчера вечером на 217 километре трассы Уфа-Оренбург (между Кумертау и Мелеузом). Столкнулись Opel Astra под управлением 60-летнего мужчины и автобус Yutong. Водитель легковушки автомобиля и его пассажирка скончались до приезда скорой. Известно, что автобус ехал по маршруту Уфа-Кумертау. В его салоне находились десять пассажиров. Их осмотрели врачи. Никто из них не пострадал.