Из-за смертельной аварии с иномаркой и автобусом на трассе Уфа-Оренбург прокуратура начала проверку

Прокуратура Башкирии начала проверку из-за смертельного ДТП с автобусом. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Авария случилась вчера вечером на 217 километре трассы Уфа-Оренбург (между Кумертау и Мелеузом). Столкнулись Opel Astra под управлением 60-летнего мужчины и автобус Yutong. Водитель легковушки автомобиля и его пассажирка скончались до приезда скорой. Известно, что автобус ехал по маршруту Уфа-Кумертау. В его салоне находились десять пассажиров. Их осмотрели врачи. Никто из них не пострадал.
Для координации правоохранительных органов и специальных служб на место ЧП выехал прокурор Кумертау Артур Юсупов. Надзорное ведомство проверяет исполнение законодательства об организации пассажирских перевозок, в том числе в части обеспечения требований безопасности при эксплуатации транспорта.
— При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, надзорное ведомство контролирует ход и результаты доследственной проверки и принятие процессуального решения по данному факту, — заявили в прокуратуре.
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