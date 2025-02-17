МАРТ Беларуси сказал, что жировка за стандартную квартиру составит 180 рублей. Подробности в интервью «Беларусь 1» сообщил первый заместитель главы Министерства антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.
По его словам, тарифы на жилищно-коммунальные услуги пересматриваются каждый год. Он уточнил, что тарифы в 2025 году были повышены в рамках половины базовой величины (то есть на 21 рубль), как это предусмотрено законодательством.
— Данный прирост платежа рассчитывался по стандартной двухкомнатной квартире при нормативном потреблении услуг, — отметил Вежновец.
Представитель МАРТ сообщил, что первую жировку с новыми тарифами белорусы получат в конце февраля. Он обратил внимание, что речь идет о тарифах, которые применяются за услуги, оказанные в январе.
— Если мы берем в целом платеж за стандартную квартиру, то он составит порядка 180 рублей. При этом у каждого гражданина, у каждого домохозяйства увеличение платежа будет индивидуальным, — заявил первый замглавы МАРТ.
Вежновец подчеркнул, что все зависит от площади, количества проживающих, а также объема потребленных услуг. Он акцентировал внимание на том, что большинство услуг считаются по приборам учета.
— Соответственно сколько человек потребил — воды, электричества и так далее, — столько и заплатит за квартиру, — сказал Иван Вежновец.
Напомним, что Совмин обнародовал новые тарифы на газ и отопление в 2025 году в Беларуси.
Ранее МАРТ сказал, что белорусы возмещают 81,5% затрат на оказание коммунальных услуг, а самая большая недоплата по тепловой энергии.
Тем временем Кочанова сделала заявление о новом составе правительства Беларуси.