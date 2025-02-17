В Самаре ряд домов остался без холодной воды из-за утечки на ул. Дружбы народов

В понедельник, 17 февраля, в Самаре произошла утечка на улице Дружбы народов 3−5. Из-за этого ряд домов остался без холодной воды. Ремонтные работы пока не начались из-за того, их проведению мешают машина и гараж. Об этом сообщили в «РКС-Самара».
«На улице Дружбы Народов, 3 в зоне прохождения водопроводной линии, на которой произошло повреждение, находятся автомобиль и гараж. Ремонтная бригада вместе с администрацией района прилагает все усилия, чтобы убрать помехи и начать восстановительные работы», — рассказали в пресс-службе.
Из-за утечки из земли отключили водопроводную линию диаметром 150 мм. Без ХВС утром остались жители на улицах Войкова, 1−80, Саратовской, 1−34,. Тамбовской, 22−39, Рязанской, 1−15, Дружбы народов 1−27.
Также воды нет в Красноводском переулке, на Новокуйбышевском шоссе, 54, на улицах Утевской, 12, 14, 16, 18, 20 и Радио, 6.