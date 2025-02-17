В Самаре ряд домов остался без холодной воды из-за утечки на ул. Дружбы народов

В понедельник, 17 февраля, в Самаре произошла утечка на улице Дружбы народов 3−5. Из-за этого ряд домов остался без холодной воды. Ремонтные работы пока не начались из-за того, их проведению мешают машина и гараж. Об этом сообщили в «РКС-Самара».