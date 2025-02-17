Пермская галерея откроет новый проект Art Lunch в кафе города

В Перми 22 февраля станет на один просветительский проект больше. Пермская художественная галерея совместно с кафе Lemon Tree запустят проект Art Lunch.
Разговор об искусстве будет проходить раз в месяц по выходным. Гостей погрузят в особенности художественного процесса разных стран и эпох на примере произведений мирового искусства из коллекции Пермской галереи.
Первой встречей в Art Lunch станет беседа «Дьявол в деталях». В галерее пояснили, автор и ведущая Ксения Зубакина расскажет о композиции и деталях картины, которые помогают раскрыть авторский замысел и сюжет произведения.
Участие в проекте бесплатное по регистрации. Встречи будут проходить на ул. Советской, 29 (12+).