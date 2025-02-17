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Пермская галерея откроет новый проект Art Lunch в кафе города

Совместный просветительский проект галерея организует с кафе Lemon Tree.

Источник: Комсомольская правда

В Перми 22 февраля станет на один просветительский проект больше. Пермская художественная галерея совместно с кафе Lemon Tree запустят проект Art Lunch.

Разговор об искусстве будет проходить раз в месяц по выходным. Гостей погрузят в особенности художественного процесса разных стран и эпох на примере произведений мирового искусства из коллекции Пермской галереи.

Первой встречей в Art Lunch станет беседа «Дьявол в деталях». В галерее пояснили, автор и ведущая Ксения Зубакина расскажет о композиции и деталях картины, которые помогают раскрыть авторский замысел и сюжет произведения.

Участие в проекте бесплатное по регистрации. Встречи будут проходить на ул. Советской, 29 (12+).

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