Взломали окно и украли имущество из салона красоты в Хабаровске

Администратор салона красоты, расположенного на улице Ворошилова, придя утром на работу, обнаружила, что окно взломано, а в помещении побывали посторонние. Осмотрев обстановку, горожанка поняла, что похищено 47 тысяч рублей выручки и смартфон, который использовался для связи с клиентами. Суммарный ущерб владелец салона оценил в 69 тысяч рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.