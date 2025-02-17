Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взломали окно и украли имущество из салона красоты в Хабаровске

30-летний местный житель имел особые взгляды на бьюти-индустрию.

Администратор салона красоты, расположенного на улице Ворошилова, придя утром на работу, обнаружила, что окно взломано, а в помещении побывали посторонние. Осмотрев обстановку, горожанка поняла, что похищено 47 тысяч рублей выручки и смартфон, который использовался для связи с клиентами. Суммарный ущерб владелец салона оценил в 69 тысяч рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.

По подозрению в совершении противоправного деяния сотрудники отдела полиции № 1 УМВД России по г. Хабаровску задержали 30-летнего местного жителя. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за разбой, кражу и грабеж, отбывал наказание в исправительных колониях.

Похищенный смартфон фигурант продал на остановке общественного транспорта за три тысячи рублей.

Полицейские провели обыск по адресу проживания задержанного. В счет погашения ущерба они изъяли принадлежащий горожанину сотовый телефон.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Меру пресечения ему изберет суд.