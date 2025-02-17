«Цена на газ не вырастет, на электричество — увеличится на 11,9%». МАРТ Беларуси сказал, как изменятся тарифы на газ, электричество, отопление в 2025 году

МАРТ сообщил, что цена на природный газ не увеличится, а на электричество она вырастет на 11,9%. Подробности в интервью телеканалу «Беларусь 1» озвучил первый заместитель главы Министерства антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.
Он уточнил, что тарифы увеличатся неравномерно из-за того, что на стоимость каждой из услуг оказывают влияние разные факторы.
— К примеру, если мы говорим про цены на природный газ, то они не вырастут вообще, потому что стоимость газа для Беларуси не изменилась, — отметил представитель МАРТ.
Вежновец пояснил, что, если взять уборку в подъездах, то тариф увеличится чуть большими темпами, так как основной фактор — это рост зарплаты обслуживающего персонала. Он добавил, что все это было скомпенсировано и нашло отражение в увеличении тарифов.
Что касается тарифов на электричество, то для белорусов с 1 января 2025 года они повышаются на 11,9%. То есть для типовой квартиры при нормативном потреблении электроэнергии это составит 4,51 рубля. Исключением являются дома, где используют электричество для отопления. Для них предусмотрены два отдельных вида тарифов.
— Есть отдельный тариф на электроэнергию, которая идет на цели отопления. И есть обобщенный тариф и на общие цели, и на отопление, который по общему счетчику оплачивается. Что касается первого тарифа, который только на отопление, то он сейчас не повышается, — пояснил первый замглавы МАРТ.
По его словам, его будут увязывать вместе с принятием решения по обычной тепловой энергии, которое будет летом. Вежновец обратил внимание, что в том случае, если решение подобное будет принято, то тарифы на электричество на цели отопления в чистом виде будут повышены меньшими темпами, чем на тепловую.
— Тем самым будем стимулировать наших граждан комфортно проживать в домах, которые имеют именно электрическое отопление.
Вежновец добавил, говоря про тариф, установленный для домов, где электроотопление по общему счетчику вместе считается с иной электроэнергией, то там тариф увеличивается меньшими темпами, чем 11,9%. Что касается цен на сжиженный газ, то в 2025 году они были увеличены на 5%. Это значит, что стоимость баллона весом 21 килограмм в пределах нормативного потребления окажется 24,5 рубля.
— Сжиженный газ имеет перекрестное субсидирование для промышленных предприятий, которое компенсирует определенную недоплату от населения, — уточнил представитель МАРТ.
Он сообщил, что основной статьей расходов является не столько сам газ, сколько его доставка до гражданина. Вежновец напомнил, что газоснабжающая организация привозит баллон прямо домой белорусу, а это очень высокие расходы на зарплату водителей, на амортизацию автомобилей. Вместе с тем он обратил внимание на то, что названные затраты не в полной мере компенсируются гражданами и идут в перекрестное субсидирование.
— Учитывая социальную направленность нашего государства, мы не закладываем большой рост на сжиженный газ, а сделали рост на уровне инфляции, — пояснил Вежновец.
Тем временем МАРТ сказал, что белорусы возмещают 81,5% затрат на оказание коммунальных услуг, а самая большая недоплата по тепловой энергии.
А еще МАРТ Беларуси сказал, что жировка за стандартную квартиру составит 180 рублей.