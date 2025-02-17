«Цена на газ не вырастет, на электричество — увеличится на 11,9%». МАРТ Беларуси сказал, как изменятся тарифы на газ, электричество, отопление в 2025 году

Он сообщил, что основной статьей расходов является не столько сам газ, сколько его доставка до гражданина. Вежновец напомнил, что газоснабжающая организация привозит баллон прямо домой белорусу, а это очень высокие расходы на зарплату водителей, на амортизацию автомобилей. Вместе с тем он обратил внимание на то, что названные затраты не в полной мере компенсируются гражданами и идут в перекрестное субсидирование.