Более тысячи фур и легковушек стоят в очередях на границе Беларуси с ЕС

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Очередь из 1035 легковых и грузовых автомобилей образовалась на границах Беларуси с соседними государствами Евросоюза, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета республики.
Очереди из легковушек наблюдаются только на границе Беларуси с Польшей, где в пункте пропуска «Брест» в настоящее время насчитывается 365 машин. На этом же погранпереходе есть и небольшая очередь из четырех пассажирских автобусов.
На литовском и латвийском направлениях скопления легкового транспорта не отмечается.
Фуры тоже стоят только на одном направлении — литовском. В пункте пропуска «Каменный Лог» сейчас находятся 370 большегрузов, а в «Беняконях» немного меньше — 300 машин.
На границе Беларуси с Польшей и Латвией очередей из большегрузов нет.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.