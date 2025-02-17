Одним из победителей Морского чемпионата FESCO стала девушка-курсант

По условиям состязаний судоводители должны были виртуально на симуляторе вывести судно из порта Севастополь на рейд и встать на якорь. В это же время механики выполняли задание по запуску главного двигателя, опреснительной установки и турбогенератора, а электромеханик занимался программированием микроконтроллера, настройкой аварийной и предупредительной сигнализации. Эксперты оценивали скорость, последовательность и слаженность действий курсантов.