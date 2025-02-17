Одним из победителей Морского чемпионата FESCO стала девушка-курсант

Итоги межвузовского профессионального конкурса — второго Морского чемпионата (12+) подвела транспортная группа FESCO («FESCO», «Группа», компания в контуре госкорпорации «Росатом»). Победителем финальных состязаний во Владивостоке стала команда Морского государственного университета им. Адмирала Г. И. Невельского. Среди тех, кого жюри отметило в индивидуальном зачете, оказалась девушка — Софья Галац из Сибирского государственного университета водного транспорта (Новосибирск), сообщает пресс-служба FESCO.
По результатам выполнения заданий первой в общем зачете финишировала команда Diesel Turbo Gang. Второе место заняли еще одни представители МГУ им. Невельского — «Круггетсы». «Бронза» досталась команде «Ушаковцы» из Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова, который впервые был представлен на турнире.
Кроме того, конкурсное жюри определило лучших курсантов в индивидуальных зачетах. В номинации «Лучший судоводитель» отмечены Софья Галац и Данила Горетнин из команды Seafarers Сибирского государственного университета водного транспорта (СГУВТ). Среди судомехаников лучшими признали представителей команды «Буресесник» Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ) Алексея Резеткина и Александра Седелкова. В номинации «электромеханики» приз получил Даниил Аккермант из команды «Нормисы» Государственного университета морского флота имени адмирала С. О. Макарова.
Всего за звание сильнейших боролись представители пяти учебных заведений: Государственного университета морского флота имени адмирала С. О. Макарова (г. Санкт-Петербург), Волжского государственного университета водного транспорта (г. Нижний Новгород), Морского государственного университета имени Адмирала Г. И. Невельского (г. Владивосток), Сибирского государственного университета водного транспорта (г. Новосибирск) и Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова (г. Новороссийск).
«Здорово, что уже второй год подряд у ребят из разных уголков нашей необъятной Родины есть повод собраться вместе, пообщаться с профессионалами, познакомиться друг с другом. Уверен, что Морской чемпионат позволит каждому финалисту стать сильнее и почувствовать себя частью единой команды», — обратился к участникам конкурса руководитель Транспортной группы FESCO Пётр Иванов.
Каждая из 10 команд-участниц состояла из двух судоводителей, двух механиков и одного электромеханика. Будущие моряки продемонстрировали навыки в четырех дисциплинах — управлении судном, работе с его механическим и электромеханическим оборудованием и спасательных навыках в море. Площадкой для профессионального соревнования курсантов выступил Дальневосточный морской тренажерный центр (ДВМТЦ).
По условиям состязаний судоводители должны были виртуально на симуляторе вывести судно из порта Севастополь на рейд и встать на якорь. В это же время механики выполняли задание по запуску главного двигателя, опреснительной установки и турбогенератора, а электромеханик занимался программированием микроконтроллера, настройкой аварийной и предупредительной сигнализации. Эксперты оценивали скорость, последовательность и слаженность действий курсантов.
Морской чемпионат FESCO организован Группой в 2023 году как межвузовский конкурс для профильных учебных заведений. Его целью является поддержка перспективных учащихся, помощь им в получении профессиональной практики и трудоустройстве.