Туроператоры предлагают белорусам туры в Северную Корею от $1090. Информация появилась на официальном сайте минской турфирмы «Экваториал-тур».
В сообщении сказано, что в рамках тура предусмотрены экскурсии по Пхеньяну, посещение местных достопримечательностей и ужины в ресторанах северокорейской кухни. Вместе с тем в стоимость поездки, которая варьируется от 1090 до 2075 долларов, не входит перелет до Владивостока, откуда необходимо будет добираться в КНДР рейсами Air Koryo.
Первый тур, получивший название «Жемчужное ожерелье», запланирован на 17 марта 2025 года. Так, за восемь дней туристам обещают показать монументальную архитектуру столицы, стадион, спортивную арену, местное метро. Стоимость тура составит 1610 долларов в случае двухместного размещения и 2075 долларов за одноместный номер.
Согласно данным, еще один пятидневный тур планируется на апрель. Его стоимость указана в 1090 долларов. Кроме того, белорусам предлагают тур на сентябрь на День основания Республики КНДР. Его цена составит 1529 долларов. Продолжительность тура — восемь дней.
Тем временем Латвия намерена запретить турфирмам возить туристов в Беларусь.
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