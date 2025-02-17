Туроператоры предлагают белорусам туры в Северную Корею от $1090

В сообщении сказано, что в рамках тура предусмотрены экскурсии по Пхеньяну, посещение местных достопримечательностей и ужины в ресторанах северокорейской кухни. Вместе с тем в стоимость поездки, которая варьируется от 1090 до 2075 долларов, не входит перелет до Владивостока, откуда необходимо будет добираться в КНДР рейсами Air Koryo.