Психофизиолог Цикунов: ПТСР усиливает процесс нейродегенерации в мозге

— Время лечит, если процесс совладания с ситуацией протекает нормально. Например, нормальная реакция горя компенсируется примерно за один год. Патологическая реакция горя длится значительно дольше. При ПТСР проблема состоит в том, что воспоминания о травмирующем событии воспринимаются человеком как происходящее «здесь и сейчас», что дает толчок к поддержанию патологического процесса. Со временем у человека может измениться структура личности как в патологическую сторону, так и в сторону личностного роста. Хочу отметить, что человека определяет не то, что он пережил, а то, как он с этим справился. А мы в своих исследованиях ищем пути, как помочь человеку справиться с этим.