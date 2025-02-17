120 лет назад эсер Каляев убил великого князя Сергея Александровича

«В 7 часов я пришел на Никольскую к “Славянскому Базару”, и в ту же минуту из подъезда показалась Дора Бриллиант, имея в руках завернутые в плед бомбы. Мы свернули с нею в Богоявленский переулок, развязали плед и положили бомбы в бывший со мной портфель. В большом Черкасском переулке нас ожидал Моисеенко. Я сел к нему в сани и на Ильинке встретил Каляева. Я передал ему его бомбу», — вспоминал Савинков.