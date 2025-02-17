Водоснабжение в Южном городе восстановили

«Подача воды в Южном городе восстановлена в полном объеме. Мы возобновляем прием детей в детские сады. Классы, обучающиеся во 2 смену, учатся сегодня в очном формате. Ждем ребят в школу в соответствии с учебным расписанием. Также возобновляется работа дополнительного образования. Просьба уточнять у своих тренеров и педагогов доп образования информацию о занятиях. Благодарю аварийные службы за оперативное решение проблемы!», — отметил он.