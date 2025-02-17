145 лет назад революционеры взорвали Зимний дворец, чтобы убить Александра II

Зимой он начал маленькими порциями проносить во дворец динамит, производимым в подпольной народнической лаборатории. Его он складывал в подвале своей каморки, над которой находилась караулка, а еще одним этажом выше — царская столовая. Когда динамита накопилось достаточно, Халтурин вложил в него запальный шнур и сбежал из дворца. Со временем он не угадал — в момент взрыва в 18:22 Александр II находился далеко от столовой, но она в любом случае почти не пострадала. Погибли только одиннадцать человек — солдаты в караулке и один из дворцовых лакеев. Халтурина-Батышкова задержать не смогли, и казнили его только спустя два года, уже после того, как другой народник, Игнат Гриневицкий, убил царя брошенной бомбой.