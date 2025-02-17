Глава Black VR Иванов: сложные VR и AR-проекты в среднем могут стоить до 2 млн рублей

— Обычно это обучение. Например, мы снимали 360-видео для компании «Мираторг». Они не могут людей, не прошедших обучение, допускать в цех. А там работа достаточно жесткая, — то есть не все психологически могут быть к ней готовы. Мы сняли ролик о том, как это на самом деле выглядит. Провели экскурсию по заводу, по всем цехам. И в итоге получилось видео-360 для VR-очков, которое теперь показывают людям, приходящим устраиваться на работу в HR-отдел «Мираторга». Они сразу видят будущие условия труда. Если их устраивают эти условия, — они соглашаются на вакансию.