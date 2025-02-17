Гололедица на дорогах Крыма: как получить денежную компенсацию за ущерб

«То есть зафиксировать, что дорожка не была подсыпана реагентом, что она скользкая и на ней образовался лед. Факт вашего падения могут зафиксировать очевидцы — люди, которые шли с вами, или окружающие. У которых можно взять контактные данные и потом получить объяснения в качестве свидетелей. Они докажут, что вы упали по причине, что был скользкий лед на пешеходной зоне», — сказала Денисова.