Глава СКР запросил доклад о деле по факту строительства непригодного жилья

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о деле по факту строительства непригодного жилья в Башкирии. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
Две семьи утверждают, что пострадали из-за застройщика и мэрии. По их словам, застройщик построил квартиры, которые непригодны для проживания, однако, согласно заключению властей, жилье пригодно для эксплуатации.
Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил главе Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому доложить об установленных обстоятельствах.
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