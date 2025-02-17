Мингорисполком сказал про 18 новых зон отдыха в 2025 году в Минске. Подробности в интервью БелТА озвучил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик.
По его словам, в Минске за три года, благодаря силам коммунальных предприятий и спонсоров, без бюджета, появились 63 зоны отдыха. Раковщик заметил, что в 2025 году появится еще 18 новых зон отдыха.
В свою очередь, начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Железнова обратила внимание на то, что в Минске активная работа по созданию экологических троп была начата в 2016 году.
— вот если посмотреть, то за последние пять лет 15 новых экотроп открыто, из них пять в 2023—2024 годах. Всего на сегодняшний день в Минске 24 экотропы, — уточнила Железнова.
Кстати, Мингорисполком предупредил, что Минск ждет новая подсветка и единая иллюминация.
Ранее Мингорисполком сказал, что самый зеленый район Минска — Партизанский.
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