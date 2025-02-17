Министр образования рассказал, сколько частных школ работают в Беларуси

Наибольшее количество так называемых частных школ было в Минске и Минской области, их было порядка 50. Хотел бы отметить, лишь только половина из них до принятия закона о лицензировании вообще заявляли о том, что они ведут образовательную деятельность", — добавил Андрей Иванец.