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Министр образования рассказал, сколько частных школ работают в Беларуси

Всего семь учреждений частной формы образования сейчас работают в Беларуси. Такую цифру назвал министр образования Андрей Иванец в эфире телеканала СТВ. ﻿

По словам главы ведомства, нужна уверенность в том, что во всех учреждениях образования реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.

Наибольшее количество так называемых частных школ было в Минске и Минской области, их было порядка 50. Хотел бы отметить, лишь только половина из них до принятия закона о лицензировании вообще заявляли о том, что они ведут образовательную деятельность", — добавил Андрей Иванец.

Лицензирование частных садов и школ ввели в Беларуси в 2022 году. Летом 2024-го в Мингорисполкоме объясняли, что ни одно частное дошкольное учреждение не смогло пройти процедуру лицензирования. До изменения законодательства в столице работало 5−6 таких учреждений.

Что же касается частных школ, год назад министр образования сообщал, что в стране работают шесть таких учреждений образования.

образование