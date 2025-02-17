Министр образования рассказал, сколько частных школ работают в Беларуси

По словам главы ведомства, нужна уверенность в том, что во всех учреждениях образования реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
Наибольшее количество так называемых частных школ было в Минске и Минской области, их было порядка 50. Хотел бы отметить, лишь только половина из них до принятия закона о лицензировании вообще заявляли о том, что они ведут образовательную деятельность", — добавил Андрей Иванец.
Лицензирование частных садов и школ ввели в Беларуси в 2022 году. Летом 2024-го в Мингорисполкоме объясняли, что ни одно частное дошкольное учреждение не смогло пройти процедуру лицензирования. До изменения законодательства в столице работало 5−6 таких учреждений.
Что же касается частных школ, год назад министр образования сообщал, что в стране работают шесть таких учреждений образования.