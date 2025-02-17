Россиянам объяснили, как выявить неучтённую часть пенсии

Если гражданин находит несоответствия в выписке, то тогда ему необходимо предоставить документы, подтверждающие его правоту. Это можно сделать через СФР, «Госуслуги» или МФЦ. Также нужно подать заявление на перерасчёт пенсии с целью её увеличения, пишет «Прайм».