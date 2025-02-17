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Россиянам объяснили, как выявить неучтённую часть пенсии

У россиян есть возможность проверить, корректно ли им рассчитали пенсионные баллы и учтены ли все периоды их трудовой деятельности.

Источник: ДЕЙТА

Об этом рассказал юрист Иван Соловьёв, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснил эксперт, для этого нужно обратиться к своему индивидуальному лицевому счёту в Социальном фонде России или в многофункциональный центр. Он также подчеркнул, что счёт содержит данные о страховом стаже, заработной плате, страховых взносах и пенсионных коэффициентах.

Если гражданин находит несоответствия в выписке, то тогда ему необходимо предоставить документы, подтверждающие его правоту. Это можно сделать через СФР, «Госуслуги» или МФЦ. Также нужно подать заявление на перерасчёт пенсии с целью её увеличения, пишет «Прайм».

Специалист также отметил, что российские пенсионеры нередко сталкиваются с техническими ошибками в базе данных Соцфонда, в результате чего информация может теряться или становиться недоступной. По этой причине Соловьёв рекомендовал гражданам периодически проверять состояние пенсионного счёта и заказывать выписки.