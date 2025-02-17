Спасатели предупредили о рисках на дорогах

В целом утром и днем, по прогнозу, будет облачно с прояснениями, преимущественно по северной половине снег, в отдельных районах — слабая метель. Утром местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Местами возможны порывы ветра до 14 м/с. Температура воздуха от минус 1 до минус 7 градусов.