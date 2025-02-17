Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели предупредили о рисках на дорогах

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели предупредили о рисках травмирования и ДТП на дорогах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Сейчас в Ричмонде: +4° 8 м/с 48% 752 мм рт. ст. +3°

По данным Белгидромета, 17 февраля на отдельных участках дорог в стране сохранится гололедица. При таком явлении возможны такие факторы опасности, как затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения ДТП, а также риск травматизма.

В целом утром и днем, по прогнозу, будет облачно с прояснениями, преимущественно по северной половине снег, в отдельных районах — слабая метель. Утром местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Местами возможны порывы ветра до 14 м/с. Температура воздуха от минус 1 до минус 7 градусов.

МЧС