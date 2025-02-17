Студент МАИ изобрел систему для работы на опасных производствах

«Система имеет обширный спектр применений: может использоваться везде, где могут использоваться манипуляторы. Например, на заводах и в исследовательских центрах, где люди работают с опасными для жизни материалами, или в медицине для проведения удаленных операций. Например, если необходимо срочное вмешательство, а хирурга узкой специализации поблизости нет. В планах разработка нейросети, обучающейся на работе оператора, чтобы вместо него выполнять типовые операции», — заявил Шалаев, чьи слова приводятся в сообщении.