Студент МАИ изобрел систему для работы на опасных производствах

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Студент института Системы управления, информатика и электроэнергетика Московского авиационного института (МАИ) Александр Шалаев изобрел систему для работы на опасных производствах и в хирургии. Она позволяет на безопасном расстоянии осуществлять манипуляции с объектами, представляющими угрозу жизни и здоровью, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Система имеет обширный спектр применений: может использоваться везде, где могут использоваться манипуляторы. Например, на заводах и в исследовательских центрах, где люди работают с опасными для жизни материалами, или в медицине для проведения удаленных операций. Например, если необходимо срочное вмешательство, а хирурга узкой специализации поблизости нет. В планах разработка нейросети, обучающейся на работе оператора, чтобы вместо него выполнять типовые операции», — заявил Шалаев, чьи слова приводятся в сообщении.
Разработка представляет собой мобильную систему управления манипуляторами с обратной тактильной связью. Носимое на теле устройство состоит из каркаса, рукава и перчатки с датчиками. Система определяет положение руки в пространстве относительно осей X, Y и Z. Микроконтроллер отслеживает перемещение руки оператора, а датчики, касающиеся руки, считывают силу сигналов и передают их на подключенный к системе манипулятор. Тот распознает команды и выполняет их, при этом также давая обратную связь: резистивные датчики давления, расположенные на устройстве дают оператору полное ощущение осязания объекта.