Форум «Защитник Отечества» впервые пройдет в Хабаровске

В Хабаровске впервые пройдет большой военно-патриотический форум «Защитник Отечества» (6+). Это событие объединит всех, кто считает защиту Родины своим долгом. Форум состоится 23 февраля в Краевом центре единоборств по улице Павла Морозова, 138. Открытие состоится в 12 часов, а вход для всех желающих будет свободным с 11 часов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
На форум приедет большая делегация из Восточного военного округа во главе с генерал-лейтенантом Романом Грековым. Участники делегации проведут «Уроки мужества» в школах, познакомятся с новыми технологиями, которые помогают бойцам, и организуют культурные мероприятия, включая выступления музыкальной группы ВВО «Мы есть мы», которая поддерживает боевой дух защитников.
В делегации также будут 15 военнослужащих, которые проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции. Их встретят вице-губернатор Артем Мельников и представители командования ВВО, которые поблагодарят их за защиту Родины и воспитание патриотического духа.
Форум «Защитник Отечества» уже прошел в Забайкальском крае и в Якутии. На мероприятии будут работать больше 30 выставок, где хабаровчане смогут увидеть современное вооружение армии. Также запланированы показы фильмов, презентации книг, мастер-классы и другие мероприятия.