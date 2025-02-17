Форум «Защитник Отечества» впервые пройдет в Хабаровске

В Хабаровске впервые пройдет большой военно-патриотический форум «Защитник Отечества» (6+). Это событие объединит всех, кто считает защиту Родины своим долгом. Форум состоится 23 февраля в Краевом центре единоборств по улице Павла Морозова, 138. Открытие состоится в 12 часов, а вход для всех желающих будет свободным с 11 часов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".