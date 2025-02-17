Более тысячи работодателям в Иркутской области вернули затраты на охрану труда

В Иркутской области затраты на охрану труда возместили почти 1,2 тысячи работодателей. Как сообщили в региональном отделении Соцфонда России, за 2024 год были компенсированы расходы на 588,2 миллиона рублей. Все мероприятия по охране труда берут на себя наниматели. Позже они могут вернуть до 20% от уплаченных страховых взносов. Получить компенсацию расходов могут государственные и частные компании.
— Работодателям необходимо предоставлять в региональное Отделение СФР только заявление и план финансового обеспечения предупредительных мер. Все остальные документы страхователи должны будут предоставить вместе с заявлениями на возмещение средств после принятия Отделением положительного решения, — отметил управляющий отделением СФР по Иркутской области Алексей Макаров.
В 2024 году работодатели компенсировали затраты на лечение в санаториях и курортах, покупку СИЗов, медосмотров и оценки условий труда.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пенсионерка из областного центра попалась на уловки аферистов и лишилась почти двух миллионов рублей.