Более тысячи работодателям в Иркутской области вернули затраты на охрану труда

В Иркутской области затраты на охрану труда возместили почти 1,2 тысячи работодателей. Как сообщили в региональном отделении Соцфонда России, за 2024 год были компенсированы расходы на 588,2 миллиона рублей. Все мероприятия по охране труда берут на себя наниматели. Позже они могут вернуть до 20% от уплаченных страховых взносов. Получить компенсацию расходов могут государственные и частные компании.