Синоптики пообещали омичам теплый и снежный вторник 18 февраля

Во вторник в Омской области синоптики прогнозируют теплую и снежную погоду. Местами по области ожидается метель. О том, какая будет погода в Омске завтра, 18 февраля 2025 года, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.
Ночью температура воздуха составит от −5 до −15 градусов. При прояснении столбик термометра опустится до −15 градусов. Синоптики прогнозируют осадки в виде небольшого, местами умеренного снега. В отдельных районах ожидается метель. На дорогах возможны снежные заносы, гололедица. Ветер южный, юго-западный со скоростью 6−11 метров в секунду.
Днем воздух прогреется до −3…-8, местами — до −13 градусов. Пройдут осадки в виде небольшого снега. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 6−11 метров в секунду. На дорогах сохранится гололедица.