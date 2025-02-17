В Омске отменили военный парад на 23 февраля

В этом году традиционного торжественного построения войск Омского гарнизона на 23 февраля не будет. В областном правительстве ngs55.ru сообщили, что никаких официальных мероприятий на Соборной площади не планируется. В мэрии также уточнили, что движение транспорта в центре города не будут перекрывать.
Последний раз парад проводился пять лет назад — в 2020 году. С тех пор торжественное построение войск в День защитника Отечества в Омске не организовывали.
Несмотря на это, в городе пройдут другие мероприятия, приуроченные к празднику. Так, 21 февраля в историческом парке «Россия — моя история» откроется выставка, посвящённая жителям Донбасса. Её подготовили Омский автобронетанковый институт, региональное управление ФСБ и правительство области.
Кроме того, 23 февраля состоится возложение цветов на бульваре Победы. В церемонии примут участие представители городской и областной администрации.