Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске отменили военный парад на 23 февраля

Движение транспорта в центре города не перекроют.

Источник: Om1 Омск

В этом году традиционного торжественного построения войск Омского гарнизона на 23 февраля не будет. В областном правительстве ngs55.ru сообщили, что никаких официальных мероприятий на Соборной площади не планируется. В мэрии также уточнили, что движение транспорта в центре города не будут перекрывать.

Последний раз парад проводился пять лет назад — в 2020 году. С тех пор торжественное построение войск в День защитника Отечества в Омске не организовывали.

Несмотря на это, в городе пройдут другие мероприятия, приуроченные к празднику. Так, 21 февраля в историческом парке «Россия — моя история» откроется выставка, посвящённая жителям Донбасса. Её подготовили Омский автобронетанковый институт, региональное управление ФСБ и правительство области.

Кроме того, 23 февраля состоится возложение цветов на бульваре Победы. В церемонии примут участие представители городской и областной администрации.

праздники