В Омске отменили военный парад на 23 февраля

В этом году традиционного торжественного построения войск Омского гарнизона на 23 февраля не будет. В областном правительстве ngs55.ru сообщили, что никаких официальных мероприятий на Соборной площади не планируется. В мэрии также уточнили, что движение транспорта в центре города не будут перекрывать.