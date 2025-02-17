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В Башкирии дороги от снега очищают 326 спецмашин

В Башкирии дороги от снега очищают 326 спецмашин.

Источник: минтранс РБ

326 единиц спецтехники, в том числе 128 комбинированных дорожных машин, задействовано в снегоочистке дорог. Работы ведутся на трассах регионального и межмуниципального значения в последние сутки, сообщили в пресс-службе минтранса РБ.

По данным ведомства, 2 тысячи тонн песко-соляной смеси было использовано для устранения зимней скользкости. Очистке от снега и наледи подвергаются и элементы обустройства, остановки, мостовые сооружения, обочины. Работа выполняется как вручную, так и с использованием спецтехники.

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