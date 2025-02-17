В Башкирии дороги от снега очищают 326 спецмашин.

По данным ведомства, 2 тысячи тонн песко-соляной смеси было использовано для устранения зимней скользкости. Очистке от снега и наледи подвергаются и элементы обустройства, остановки, мостовые сооружения, обочины. Работа выполняется как вручную, так и с использованием спецтехники.