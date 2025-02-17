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В аварии с корейской иномаркой в Уфе получили травмы четыре человека

В Уфе из-за наезда на бордюр пострадали четыре пассажира Kia Ceed.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе в аварии с корейской иномаркой получили травмы четыре человека. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло в минувшую субботу, 15 февраля, на перекрестке улиц Сипайловская и Баязита Бикбая. Водитель Kia Ceed при повороте наехал на бордюр, после чего машина перевернулась. В результате инцидента пассажиры «Киа», 36, 38 и 55-летние женщины, а также 28-летний парень, получили различные травмы, всех четверых доставили в медицинское учреждение.

По факту происшествия началось разбирательство.

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