В аварии с корейской иномаркой в Уфе получили травмы четыре человека

ДТП произошло в минувшую субботу, 15 февраля, на перекрестке улиц Сипайловская и Баязита Бикбая. Водитель Kia Ceed при повороте наехал на бордюр, после чего машина перевернулась. В результате инцидента пассажиры «Киа», 36, 38 и 55-летние женщины, а также 28-летний парень, получили различные травмы, всех четверых доставили в медицинское учреждение.