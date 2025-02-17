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Иностранцы столкнутся с новыми правилами при покупке сим-карт в Хабаровске

Ограничения по количеству номеров и биометрия — с 1 января 2025 года.

Источник: Freepik

С 1 января 2025 года вступили в силу новые, более строгие правила покупки сим-карт для иностранцев, — сообщает Министерство цифрового развития края.

Теперь для оформления договора связи необходимо лично посетить салон, а количество номеров, которые может оформить один человек, ограничено до 10. В договоре будет указан уникальный номер устройства (IMEI), а также обязательное подтверждение личности с помощью биометрии.

Необходимость подтверждения личности для уже зарегистрированных сим-карт. Для тех, кто уже использует сим-карты, изменения также затрагивают: до 1 июля 2025 года необходимо будет подтвердить личность в салоне связи, предоставив СНИЛС, учетную запись Госуслуг, IMEI устройства и биометрические данные. Иностранцам, оформившим больше 10 сим-карт, придется расторгнуть лишние договоры, иначе с 1 июля 2025 года все услуги по этим номерам будут приостановлены.