Иностранцы столкнутся с новыми правилами при покупке сим-карт в Хабаровске

Необходимость подтверждения личности для уже зарегистрированных сим-карт. Для тех, кто уже использует сим-карты, изменения также затрагивают: до 1 июля 2025 года необходимо будет подтвердить личность в салоне связи, предоставив СНИЛС, учетную запись Госуслуг, IMEI устройства и биометрические данные. Иностранцам, оформившим больше 10 сим-карт, придется расторгнуть лишние договоры, иначе с 1 июля 2025 года все услуги по этим номерам будут приостановлены.