В Казани планируют увеличить расходы на питание в детсадах

Согласно документу, стоимость питания в общеразвивающих группах для детей младше трех лет увеличится на 2,42−12,09 ₽ в день, для детей старше трех лет — на 3,05−15,05 ₽ Сумма будет зависеть от времени работы детского сада.
В санаторных группах расходы вырастут для детей до трех лет — на 12,55−15,69 ₽, для детей старше трех лет — на 16,74−20,67 ₽ в день.
Больше всего подорожает питание для детей с целиакией и фенилкетонурией — на 21,79 и 28,78 ₽ соответственно.
Ранее сообщалось, что стоимость школьного питания в Казани с января также вырастет на 4−10 ₽ с января 2025 года.