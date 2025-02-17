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В Казани планируют увеличить расходы на питание в детсадах

В Казани планируют повысить норматив расходов на питание в детских садах. Соответствующий проект постановления сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, стоимость питания в общеразвивающих группах для детей младше трех лет увеличится на 2,42−12,09 ₽ в день, для детей старше трех лет — на 3,05−15,05 ₽ Сумма будет зависеть от времени работы детского сада.

В санаторных группах расходы вырастут для детей до трех лет — на 12,55−15,69 ₽, для детей старше трех лет — на 16,74−20,67 ₽ в день.

Больше всего подорожает питание для детей с целиакией и фенилкетонурией — на 21,79 и 28,78 ₽ соответственно.

Ранее сообщалось, что стоимость школьного питания в Казани с января также вырастет на 4−10 ₽ с января 2025 года.