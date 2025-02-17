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Глава Минобразования сказал о новых специальностях в белорусских вузах в 2025

Глава Минобразования Беларуси сообщил, какие специальности откроются в вузах в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования Андрей Иванец в интервью телеканалу СТВ сказал о новых специальностях в белорусских вузах в 2025 году.

Он отметил, что на базе Белорусского государственного университета будет открыта новая специальность «Интеллектуальная электроника». Иванец уточнил, что она направлена на подготовку специалистов для отрасли микро- и наноэлектроники.

— Уделяем особое внимание пищевой безопасности. Именно такая специальность будет открыта в Могилевском университете химических и пищевых технологий, — заметил министр образования.

По его словам, вопросы подрастающего поколения также находятся в поле зрения. Иванец сообщил, что в связи с этим новая специальность «Физическая культура. Военно-патриотическое воспитание» будет открыта в Могилевском государственном университете.

Тем временем министр образования Иванец сказал о работе всего семи частных учреждений образования в Беларуси.

Кроме того, глава Минобразования сказал, как будет решаться вопрос нехватки кадров для школ и детских садов в Беларуси.

А еще МАРТ Беларуси сказал, как изменятся тарифы на газ, электричество, отопление в 2025 году: «Цена на газ не вырастет, на электричество — увеличится на 11,9%».