Глава Минобразования сказал о новых специальностях в белорусских вузах в 2025

Министр образования Андрей Иванец в интервью телеканалу СТВ сказал о новых специальностях в белорусских вузах в 2025 году.
Он отметил, что на базе Белорусского государственного университета будет открыта новая специальность «Интеллектуальная электроника». Иванец уточнил, что она направлена на подготовку специалистов для отрасли микро- и наноэлектроники.
— Уделяем особое внимание пищевой безопасности. Именно такая специальность будет открыта в Могилевском университете химических и пищевых технологий, — заметил министр образования.
По его словам, вопросы подрастающего поколения также находятся в поле зрения. Иванец сообщил, что в связи с этим новая специальность «Физическая культура. Военно-патриотическое воспитание» будет открыта в Могилевском государственном университете.
Тем временем министр образования Иванец сказал о работе всего семи частных учреждений образования в Беларуси.
Кроме того, глава Минобразования сказал, как будет решаться вопрос нехватки кадров для школ и детских садов в Беларуси.
А еще МАРТ Беларуси сказал, как изменятся тарифы на газ, электричество, отопление в 2025 году: «Цена на газ не вырастет, на электричество — увеличится на 11,9%».